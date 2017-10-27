Первые местные выборы в территориальных общинах состоятся в воскресенье

В воскресенье в 201 объединенной территориальной общине во всех областях Украины состоятся первые местные выборы. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает УНН.



"В воскресенье, 29 октября 2017 года, в 201 объединенной территориальной общине (ОТГ) во всех без исключения областях Украины состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов", - говорится в сообщении.



В состав этих 201 ОТГ вошли 933 местных совета (городских - 25, поселковых - 67, сельских - 841).



По предварительным подсчетам, в выборах смогут принять участие более 1 млн 330 тысяч человек, то есть около 4% всех избирателей Украины.



Голосование продлится с 8:00 до 20:00 и пройдет на 1947 избирательных участках.



Предвыборная агитация заканчивается сегодня, 27 октября, в 24 часов.



Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 3 ноября включительно.



А результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 8 ноября включительно.



Общая сумма, предусмотренная на подготовку и проведение выборов 29 октября составила 55 млн 138 тыс. 900 гривен.

