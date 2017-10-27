Францию уличили в выплате пособий боевикам ИГ

Более 100 французских джихадистов продолжали регулярно получать социальные пособия на свое имя после того, как покинули страну, чтобы присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии и Ирака. Об этом сообщает The Telegraph.



Подобные выводы были сделаны в ходе расследования, которое проводилось во Франции и других европейских странах. Как удалось установить правоохранительным органам, с 2012 по 2016 год боевики незаконно получили в качестве соцпособий более двух миллионов евро, из них около 500 тысяч евро были выделены гражданам Франции. Так, было установлено, что за прошлый год французские джихадисты, сражающиеся на стороне ИГ, получили около 420 подобных незаконных выплат.



По словам следователя, в центры социального обеспечения обращались родственники боевиков, которые требовали от их имени пособия. Полученные деньги затем направлялись террористам через посредников, главным образом через Турцию. Всего в ходе расследования были установлены личности 210 турецких и ливанских посредников, а также 190 французских.



Пресечь этот канал финансирования террористов удалось только в прошлом году после того, как полиция передала в центры социального обеспечения имена всех граждан Франции, которые покинули страну.



Как отмечает The Telegraph, во Франции безработные могут рассчитывать на пособие в размере до 75 процентов от их последней зарплаты, минимальная сумма составляет около 545 евро в месяц.

