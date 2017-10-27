Умеров и Чийгоз прибыли в аэропорт "Борисполь"

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прибыли в пятницу в аэропорт "Борисполь" (Киевская обл.), сообщили в пресс-служба Министерства информационной политики Украины. "Они уже приземлились", - сообщила представитель пресс-службы журналистам, которые ожидают совместной пресс-конференции И.Умерова и А.Чийгоза, запланированной в пресс-центре терминала D аэропорта.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", прибывших в аэропорту встретили лидер Межлиса крымскотатарского народа и лидер крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.



Как сообщалось, 11 сентября российский суд в аннексированном Крыму приговорил А.Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. 27 сентября Симферопольский районный суд вынес приговор по делу И.Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.



25 октября они были переданы Турции, после чего должны прибыть в Украину. Они освобождены от уголовной ответственности, но им запрещено проживать в Крыму, в связи с чем будут работать в Киеве.

