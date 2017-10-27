ЕС выделил Украине €90 млн на развитие реформ

Евросоюз предоставит Украине до EUR38,1 млн для облегчения госорганами выполнения Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС и EUR52,5 млн на поддержку реформ по развитию верховенства права в Украине.



Соответствующие два соглашения о сотрудничестве правительства Украины и ЕС подписали в пятницу в Киеве первый вице-премьер Степан Кубив и глава группы поддержки Украины Еврокомиссии Питер Вагнер, передает пресс-служба Минэкономразвития.



Согласно релизу, первые проект предусматривает финансирование ряда процедур адаптации законодательства Украины к праву ЕС, а также эффективной разработки и имплементации реформ. Техническая помощь будет сосредоточена в таких приоритетных сферах, как госуправление, сельское хозяйство, земельная реформа, поддержка частного сектора экономики, здравоохранение, культура, транспорт.



Финансирование проектов будет осуществляться как через прямое предоставление грантовых средств, так и через косвенное их администрирования Британским советом, ЕБРР, Программой развития ООН (ПРООН), уточняет Минэкономразвития.



Из общего бюджета программы почти EUR38,1 млн, вклад ЕС - EUR37 млн, Британского совета - почти EUR,06 млн, компенсация взноса за участие в программе COSME - EUR1 млн.



В рамках второго подписанного сторонами документа Еврокомиссия профинансирует поддержку судебной реформы, в частности, системы правосудия, исполнения судебных решений, улучшения доступа к системе правосудия, государственных реестров, введения санкций, а также поддержку реформы правоохранительной системы с акцентом на Национальную полицию Украины.

