Кабмин увеличил предельные расходы на аренду жилья высокопоставленным чиновникам

Кабинет министров Украины увеличил на 25% предельные расходы на аренду жилья при командировке президента, премьер-министра, других членов Кабмина, главы Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества и других руководителей делегаций.



Согласно распоряжению №806 от 25 октября, правительство установило, что предельная сумма расходов на съем жилого помещения за сутки при командировке составляет 125% утвержденных сумм расходов для должностных лиц, руководителей, руководящих работников, должности которых указаны в приложении к постановлению № 304 от 20 апреля 2016 года "Об условиях оплаты труда должностных лиц, руководителей и руководящих работников отдельных государственных органов, на которых не распространяется действие закона Украины "О государственной службе", руководителей других государственных органов, в том числе, возглавляющих делегации, имеющих право участвовать в мероприятиях международного характера и/или по решениям президента или правительства подписывать международные договора, а также для членов таких делегаций.



Также Кабмин увеличил предельную сумму расходов на наем жилого помещения за сутки при командировке госслужащих в Израиль со $121 до $171, в Люксембург – со $83 до $190 и в Швейцарию – со $105 до $208.



Правительство установило, что срок командировки госслужащего в течение одного календарного года не может превышать 60 календарных дней, кроме случаев, определенных законодательством.

