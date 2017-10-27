Мосийчук рассказал о моменте взрыва

Переживший покушение депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что помнит момент взрыва и все произошедшее после него. Об этом в пятницу, 27 октября, он рассказал в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова в Киеве, передает телеканал «112 Украина».



«Я помню все, я не терял сознание. Я помню, как Руслан (охранник нардепа), царство ему небесное, его сейчас хоронят, толкнул меня в спину и крикнул "Владимирович, земля!". Видел вспышку, видел все», — вспомнил Мосийчук.



Он добавил, что самое тяжелое ранение он получил в правую ногу. По его словам, для полного восстановления предстоит еще не одна операция.



Покушение на Игоря Мосийчука произошло вечером 25 октября. От ранений скончались двое человек: Руслан Кушнир, охранник Мосийчука, и бывший офицер МВД Украины Михаил Мормель, проживавший в соседнем подъезде.



Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт». На совместном брифинге представители СБУ и Генеральной прокуратуры страны информировали, что у следствия есть три основные версии: деятельность российских спецслужб, покушение по политическим мотивам и попытка устранить депутата из-за личной неприязни.

