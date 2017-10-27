Контрабандист Альперин вместе с киевскими таможенниками попали под «колпак» НАБУ

НАБУ вскрыла схемы известного контрабандиста Вадима Альперина в судах и на таможне. Детективы подозревают киевских таможенников в злоупотреблении служебными полномочиями при оформлении товаров, в результате чего, уплата налоговых платежей фирмами осуществлялась по существенно заниженной таможенной стоимости.



Об этом сообщает сайт ОРД со ссылкой на Национальный антикоррупционный портал «Антикор».



Подозрение предъявлено в рамках уголовного производства № 52017000000000682, открытого 11 октября 2017 года, по ч.1 ст. 364 УК Украины.

«Антикор» сообщает, что на протяжении 2016-2017 годов в Одессе было зарегистрировано ряд предприятий Альперина, от имени которых до сих пор осуществляется ввоз в Украину товаров народного потребления: ткани, белья, обуви, сумок и так далее. При этом, фирмы декларировали существенно заниженную стоимость импорта при оформлении на Киевской городской таможне.



После декларации товаров по заниженной стоимости, коррумпированные таможенники корректировали ее, однако вновь по заниженным ставкам с нарушением предусмотренных Таможенным кодексом инструкций по контролю стоимости.



После того, как товары уходили в свободный оборот, фирмы Альперина подавали иски в Одесский окружной административный суд о признании решений о корректировке таможенной стоимости противоправными. В итоге суд принимал постановление блокировать счета таможни, а апелляционный суд выносил решение о возврате денег фирмам Альперина.



«Таким образом, Киевская городская таможня, на основании решения суда, в августе-сентябре 2017 года вернула на счета фирм часть уплаченных ими денег, которые подлежали внесению в Государственный бюджет по результатам таможенного оформления товаров. А именно: ООО «Девопс» вернули 18,9 млн грн, ООО «Аль Мак» вернули 8,7 млн грн, ООО «РКС Агросейл» вернули 56,5 млн гривен и ООО «Трейд Лайнс» вернули 17,9 млн гривен», - пишет «Антикор».



Как сообщила ГФСУ, вчера, 26 октября 2017 года, на депозитных счетах Киевской таможни арестовано 450 млн грн в рамках расследования уголовного производства по факту минимизации уплаты таможенных платежей рядом предприятий-импортеров.



Работники Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям Государственной фискальной службы вместе с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины ведут следствие в отношении 20 компаний-импортеров, входящих в орбиту ОПГ Вадима Альперина.

