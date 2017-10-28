Шнур купил квартиру пенсионерке, которая 30 лет прожила в конюшне

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров (Шнур) купил квартиру Нине Макеевой из Брянска, которая почти 30 лет жила в конюшне. Об этом сообщает издание "Брянск Today".



По информации издания, музыкант выделил пенсионерке 500 тысяч рублей на покупку жилья. Позже Макеева купила себе двухкомнатную квартиру в Комаричском районе площадью 46 кв.м.



79-летняя женщина много лет просила городские власти переселить ее из неотапливаемой конюшни постройки XIX века. Однако чиновники предлагали ей переехать в здание старой школы. Знакомые Макеевой посоветовали обратиться на телевидение, где 16 октября она и рассказала о своей ситуации.



Она стала героиней передачи "Мужское/женское" с Александром Гордоном, которая выходит на "Первом канале". В конце эфира ведущий объявил, что некий известный российский музыкант оплатит новое жилье для бабушки.



Сам Шнуров не стал комментировать переселение женщины из конюшни в квартиру.



Местное издание пишет, что жители Брянска благодарят Шнура за помощь бабушке и предлагают кандидатуру Шнура в президенты РФ.

