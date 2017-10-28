Россия и Венгрия обеспокоены проводимой Киевом политикой тотальной украинизации

Москва и Будапешт серьезно озабочены проводимой Киевом политикой тотальной украинизации, которая пагубно влияет на положение национальных меньшинств в стране. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ по итогам консультаций первого заместителя министра иностранных дел РФ Владимира Титова с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и заместителем госсекретаря МИД Венгрии Жолтом Чуторой в Будапеште.



"В контексте урегулирования кризиса на Украине констатирована безальтернативность выполнения минских соглашений, выражена серьезная озабоченность проводимой Киевом политикой тотальной "украинизации", ее пагубным воздействием на положение национальных меньшинств в этой стране", - информировали в дипведомстве.



Обмен мнениями, как отметили в министерстве, продемонстрировал взаимопонимание по многим мировым проблемам, включая мирное урегулирование в Сирии и на Корейском полуострове, а также проблематику Западных Балкан. "Констатирована обоюдная приверженность России и Венгрии усилиям по защите христианских ценностей и цивилизационных устоев в Европе, являющихся залогом нормального развития общества и благополучия будущих поколений", - подчеркнули в МИД РФ.



Как сообщили в дипведомстве, стороны также рассмотрели вопросы взаимоотношений по линии Россия - ЕС и Россия - НАТО, обсудили график политических контактов и перспективные направления двустороннего сотрудничества. "С обеих сторон подчеркнута заинтересованность в дальнейшем углублении торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в области атомной энергетики и строительства газотранспортной инфраструктуры, стимулировании высокотехнологичной кооперации и инвестиционной активности, расширении межрегиональных и культурно-гуманитарных контактов", - указали на Смоленской площади.

