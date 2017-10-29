Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены не из-за боевых действий в Донбассе. "С 2014 года до сегодняшнего дня в рядах Вооруженных сил Украины и остальных подразделениях, которые защищают страну, погибли 10 тысяч 103 человека в результате безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий", — заявил Матиос