Климкина расстроило падение интереса немцев к Украине

Глава МИД Украины Павел Климкин в интервью газете Bild посетовал на снижение интереса к украинской проблематике в Германии.



На просьбу журналиста прокомментировать "утрату общественного интереса к Украине" в ФРГ министр ответил: "Это плохо".



Он раскритиковал немецких политиков, которые предлагали признать статус Крыма и перейти к выстраиванию партнерских отношений с Россией. "Это ошибочная стратегия. Нельзя оставлять Крым и его жителей на произвол судьбы… Чтобы восстановить некогда утраченную веру в международное право, необходимо вернуть Крым обратно", — заявил политик.



В августе лидер Свободной демократической партии ФРГ (СвДП) Кристиан Линднер призвал "закрыть глаза" на ситуацию вокруг полуострова и сделать ставку на сотрудничество с Москвой. Со схожими заявлениями выступали представители правой "Альтернативы для Германии" и немецкие "Левые".



Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с исторической родиной проголосовали более 95 процентов жителей республики.



Украинские власти, однако, не согласны с волеизъявлением народа и считают полуостров "временно оккупированной территорией". В Москве неоднократно указывали на то, что референдум был проведен в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

