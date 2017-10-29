Полторак объяснил большие небоевые потери в украинской армии

Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил небоевые потери в украинской армии болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.



"Небоевые потери, к сожалению, еще есть", — сказал Полторак телеканалу "112 Украина".



"Причины абсолютно разные. Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает, от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки", — добавил он.



По словам министра, каждый случай расследуют и принимают меры, чтобы подобное не повторялось. В мае Полторак даже издал специальный приказ по борьбе со злоупотреблением алкоголем в Вооруженных силах.



Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены не из-за боевых действий в Донбассе. Матиос считает причиной таких колоссальных потерь нарушение военными устава и халатное отношение к службе.

