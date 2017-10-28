Правительство Каталонии отказалось признавать свое отстранение от власти

Правительство Каталонии отказалось признавать свое отстранение от власти

Региональные власти Каталонии, отстраненные от работы премьером Испании Мариано Рахоем, планируют попытаться продолжить работу, сообщает агентство EFE со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их информации, в каталонском правительстве не намерены признавать себя отстраненными от власти. Более того, они планируют начать реализовывать ряд шагов, предусмотренных в одобренной каталонским парламентом декларации о независимости. В частности, отправленные в отставку руководители Каталонии хотят проанализировать создавшуюся ситуацию после инициатив Мадрида по восстановлению конституционного порядка в автономии.

Как сообщалось, правительство Испании ранее отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом.

Сегодня власти Испании опубликовали распоряжение премьера Рахоя, в соответствии с которым вице-премьер Сорайа Саэнс де Сантамария берет на себя управление Каталонией. В распоряжении подтверждается отстранение от власти правительства автономии, большинство функций которой возьмет на себя де Сантамария.

Также правительство объявило, что глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо отныне руководит силами каталонской полиции.