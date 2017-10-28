Правительство Каталонии отказалось признавать свое отстранение от власти

Региональные власти Каталонии, отстраненные от работы премьером Испании Мариано Рахоем, планируют попытаться продолжить работу, сообщает агентство EFE со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.



По их информации, в каталонском правительстве не намерены признавать себя отстраненными от власти. Более того, они планируют начать реализовывать ряд шагов, предусмотренных в одобренной каталонским парламентом декларации о независимости. В частности, отправленные в отставку руководители Каталонии хотят проанализировать создавшуюся ситуацию после инициатив Мадрида по восстановлению конституционного порядка в автономии.



Как сообщалось, правительство Испании ранее отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом.



Сегодня власти Испании опубликовали распоряжение премьера Рахоя, в соответствии с которым вице-премьер Сорайа Саэнс де Сантамария берет на себя управление Каталонией. В распоряжении подтверждается отстранение от власти правительства автономии, большинство функций которой возьмет на себя де Сантамария.



Также правительство объявило, что глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо отныне руководит силами каталонской полиции.

