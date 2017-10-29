В начале грядущей недели будет холодно

В ближайшие сутки, 30 октября, активный циклон с центром над Беларусью обусловит влажную погоду с сильным ветром по всей территории Украины, сообщает Укргидрометцетр. Дожди ожидаются во всех областях Украины, при чем в западных, местами Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской областях - с мокрым снегом, а на высокогорье Карпат – метель и гололедица. Ветер западный и юго-западный, порывы 17-22 м/с, в западных, южных областях и Приазовье местами 25-30 м/с.

Температура ночью и днем 1-6° тепла, на высокогорье Карпат 0-5° мороза; в восточных, Днепропетровской и южных областях ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.



В Киеве - дождь, порывы ветра 17-22 м/с. Температура ночью 2-4°, днем 4-6° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 30 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 17,8 градусов тепла в 1960 году, а самая низкая ночью – на отметке 16,7 градусов мороза в 1920 году.



Во вторник, 31 октября, на юге Украины - без существенных осадков, на остальной территории - небольшой мокрый снег, на Левобережье - с дождем. Ветер западный, северо-западный, порывы 17-22 м/с, на востоке страны и побережье морей местами 25 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в южной части 2-7° тепла; днем 1-6° тепла, на юге страны 5-10°, 1 ноября в западных областях 3-8° тепла.



В Киеве 31 октября - небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, северо-западный, порывы 17-22 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

