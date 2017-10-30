Саакашвили обжаловал в суде указ о лишении украинского гражданства

Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии и лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили обжаловал в суде указ президента Украины Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства. Об этом сообщил он в воскресенье на митинге в Киеве.



"Я обжаловал указ президента в суде по лишению гражданства. Если кто-то из вас хочет пойти со мной в суд - пойдем вместе, чтобы напомнить, что я не один", - сказал он. При этом лидер движения "Рух нових сил" добавил, что украинское гражданство ему необходимо не для того, чтобы получить какую-либо должность.



В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в связи с чем в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, но затем подал в отставку. Петр Порошенко 26 июля 2017 года, когда экс-губернатор находился в США, лишил его гражданства Украины. 25 октября политик получил от властей Украины документы, подтверждающие решение о лишении его гражданства. Тогда Саакашвили заявил, что обратиться в суд для обжалования этого документа.



10 сентября Саакашвили вместе с соратниками сумел из Польши прорваться на Украину через пункт пропуска "Шегини" и стал одним из организаторов акции протеста возле здания Верховной рады с требованиями отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, создания антикоррупционного суда.

