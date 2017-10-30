Появились новые требования "МихоМайдана" к власти

Во время вече с Михаилом Саакашвили, которое прошло перед Верховной Радой 29 октября, его участникам предложили проголосовать за новые требования к власти. Для этого собравшимся раздали анкеты с перечнем расширенных требований, чтобы они смогли отметить наиболее важные для них пункты. К требованиям о новом законе о выборах народных депутатов, создание антикоррупционного суда,...

...отмене депутатской неприкосновенности предлагают добавить следующие пункты:



принять закон об импичменте президента;



заморозить тарифы;



досрочные выборы в парламент;



досрочные выборы президента;



закон о приобретении, сберегании и применении короткоствольного оружия;



разорвать дипломатические отношения с Россией;



изъять активы олигархов для компенсации причиненных ими убытков;



ограничить избирательное право жителей Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей до их полной деоккупации;



отстранить от политики лиц с коммерческими интересами;



запретить правоохранителям вмешиваться в бизнес;



отменить медреформу.



После заполнения анкеты предлагают опускать в ящичек с надписью Roshen у главной палатки перед Радой. Требования, которые наберут наибольшее количество поддержки, озвучат на митинге запланированном на 7 ноября. Координатором подсчета будет активистка Лиза Богуцкая.



Организаторы обещают поставить рекорд по количеству людей на митинге 7 ноября и предъявить властям финальные требования - свой последний ультиматум.

