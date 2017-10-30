В военкомате заявили о законности обыска в ночном клубе Киева

Обыски в ночном клубе Jugendhub прошли на законных основаниях. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского военного комиссариата в Facebook.



Отмечается, что с целью недопущения срыва выполнения указа президента об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроков проведения призывов в КГГА приняли решение, согласно которому полиция обязана по обращению военных комиссариатов или органов местного самоуправления проводить розыск, задержание и доставку в военные комиссариаты граждан, которые уклоняются от несения военной службы.



"В связи с этим в ночь на 28 октября представители комиссариата и полиции провели меры по розыску призывников, которые уклоняются от несения военной службы. Около 04:00 в сборный пункт комиссариата были доставлены 32 призывника", – говорится в сообщении.



Утверждается, что по результатам проверки там остались 15 человек. До утра для прохождения медкомиссии в комиссариате остались 10 человек, а остальные получили повестки для прохождения медкомиссии на 29 октября.



Как сообщалось, в субботу силовики устроили облаву в клубе Jugendhub в рамках борьбы с наркоторговлей. На момент обыска в клубе находилось 200 человек в возрасте от 15 до 25 лет, преимущественно жители Киева.

