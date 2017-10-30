Тимошенко: выборы в ОТГ прошли с подкупом, фальсификациями, запугиванием

Лидер партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что первые местные выборы в 201 объединенной территориальной громаде в воскресенье, 29 октября, проходили со значительными нарушениями законодательства, а именно: подкупом, фальсификациями, привлечением административного ресурса, использованием силовых структур и давлением на кандидатов от партии "ВО "Батькивщина".



"Выборы в объединенные территориальные громады стартовали с нарушениями минимум на 14% участков. Во-первых, мы не помним такого мощного и всеобъемлющего административного давления, когда губернаторы, руководители районов, коррупционные надзиратели на местах и весь административный ресурс пытаются угрозами, давлением и запугиванием снять с выборов кандидатов от "Батькивщины", - сказала Тимошенко на пресс-конференции в воскресенье.



По словам политика, административный ресурс от власти осуществляет давление на кандидатов от "Батькивщины", которые претендуют на должности председателей ОТГ и на должности депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ.



Кроме того, по ее словам, "силовые структуры продолжают оставаться участниками избирательной кампании". "Возбуждены уголовные дела против значительного количества наших кандидатов в мажоритарных округах ОТГ и против кандидатов на должность депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ", - отметила Ю.Тимошенко, добавив, что областями-рекордсменами по количеству нарушений является Житомирская, Киевская, Сумская и Винницкая области.



Также политик заявляет о массовых попытках подкупа граждан. "Если раньше подкуп осуществлялся на выборах в Верховную Раду Украины и на президентских выборах, то практику подкупа на местных выборах внедрил именно действующий президент Петр Порошенко. И на самом деле такой подкуп проходит по всей Украине: массовый, всеохватывающий и наглый", - сказала председатель партии.



Тимошенко заявляет, что ВО "Батькивщина" располагает доказательствами фактов фальсификации избирательного процесса и будет должным образом реагировать на такие действия и предотвращать попытки фальсификации избирательного процесса.



"Во-первых, мы будем бороться против фальсификации, а для этого проводить параллельный подсчет голосов, чтобы получить протокол с каждого участка, и чтобы не допустить масштабных фальсификаций при подсчете голосов по итоговым готовым протоколам. И также "Батькивщина" совместно с общественными организациями будут проводить экзит-пол, чтобы также иметь такой инструмент как предохранитель фальсификаций на выборах", - сказала она.



Политик также отметила, что выборы в ОТГ будут иметь судьбоносное влияние на будущее страны. "Если сейчас мы не заложим фундамент новой Украины на выборах в ОТГ, то вы можете ожидать такого же надругательства и на президентских, и на парламентских выборах", - сказала Тимошенко.

