Disney анонсировал появление в детском сериале влюбленного гея

Disney Channel пообещал впервые показать гей-персонажа и его любовные терзания в детском телесериале.



Речь идет о телешоу "Энди Мак" о девочке подростке, которая взрослеет, познает саму себя и окружающий мир и решает повседневные проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди. Второй сезон проекта стартует в пятницу, 27 октября, напоминает Sky News.



В новом сезоне Энди и ее друг, 13-летний подросток по имени Кир, влюбятся в одного и того же парня. "Актеры и все, кто участвует в шоу, проявляют большую осторожность, чтобы проект соответствовал ожиданиям всех зрителей и содержал мощное послание о толерантности и уважении к людям", - говорят в Disney.



В новых сериях шоу будет говорится о том, как Кир борется со своей сексуальностью и решается рассказать о происходящем своей подруге.



Напомним, Кир - не первый гей-персонаж в мире Disney. Ранее у киностудии возникли затруднения с прокатом фильма "Красавица и чудовище", в котором появляется влюбленный в главного антагониста толстячок. Также гей-персонаж появлялся в комедийном сериале от Disney Channel "Держись, Чарли!". Однако только в "Энди Мак" тема ЛГБТ станет одной из центральных.





