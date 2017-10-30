Планшеты опасны для психики детей?

Когда ребенок играет в игры на планшете, он испытывает "воображаемый страх", на который его организм реагирует так же, как на настоящий. В частности, возникает реакция борьбы или бегства, пишет The Deccan Chronicle. Ребенок готов убежать, но остается сидеть, и энергия не расходуется. Это может привести к негативным последствиям.



По словам клинического психолога Шоны Гудолл, дети становятся раздражительными, и им сложно успокоиться. Также эксперты говорят: для гармоничного развития детям необходимо взаимодействие с другими людьми. Замена этого взаимодействия планшетом может стать причиной проблем.



Кстати, опрос, проведенный ранее, показал, что родители все чаще покупают гаджеты маленьким детям. Больше 10% родителей, участвовавших в опросе, считали приемлемым приобретение мобильного устройства ребенку в возрасте от 3 до 6 лет. 13% полагали: собственный гаджет у ребенка должен появиться в возрасте 7-9 лет.

