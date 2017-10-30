Российским исследователям удалось расшифровать геном ВИЧ

Специалисты использовали для этого мини-секвенатор третьего поколения MinION. По словам Дмитрия Киреева, руководителя научной группы разработки новых методов диагностики ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, данный прибор генетики всего мира используют с 2015 года. Но в России его впервые официально применили в научных целях, рассказывает "Такие Дела".



Дмитрий Киреев говорит, что геном ВИЧ с помощью MinION от начала до конца можно прочесть за один раз. Секвенатор является ценным инструментом для изучения разнообразия вируса. Что важно, он позволяет оценить степень устойчивости вируса к лекарствам. Кроме того, благодаря секвенатору можно будет быстро реагировать на вспышки инфекционных заболеваний.



MinION - компактный и недорогой прибор. Специалисты надеются, что его испытания пройдут успешно. Это станет важным вкладом в развитие персонализированной медицины. С таким прибором каждый человек сможет узнать свой геном в домашних условиях.



Кстати, исследователи из Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) создали ДНК-аптамеры, защищающие от заражения ВИЧ. Они не дают вирусу взаимодействовать с клетками организма. Аптамеры - молекулы, которые способны специфически связываться с биологическими мишенями.

