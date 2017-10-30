Европарламент не станет вмешиваться в разногласия Каталонии и Испании

Европарламент против посредничества Европейского Союза в вопросе урегулирования ситуации в Испании. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на президента Европейского парламента Антонио Таяни.



По его словам, проблема "каталонского сепаратизма" является внутренней проблемой страны.



"Выборы (парламентские выборы 21 декабря, назначенные после роспуска правительством Испании региональной администрации и парламента Каталонии – ред.) позволят каталонцам решать, какое правительство они хотят иметь. Все должно произойти согласно Конституции Испании", - отметил он.



Глава Европарламент напомним, что в ЕП не признают независимость Каталонии.



По его словам, позиция Европы в этом вопросе предельно ясная – проведенный в автономии референдум был незаконным.



"Никто и никогда не признает Каталонию независимым государством. Референдум был незаконен", - подчеркнул Таяни.

