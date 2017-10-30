Волкер и Сурков обсудят вопросы по Украине
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в первой половине ноября встретится с помощником российского президента Владиславом Сурковым, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает российская газета "Известия", ссылаясь на свои источники. Издание отмечает, что необходимость встречи Суркова с Волкером возникла после того, как последний совершил внеплановый визит в Украину 27 октября.
Переговоры в ноябре станут уже третьими по счету между ними. В то же время, по данным источников, пока рано говорить о полном взаимопонимании.
По словам источников, переговоры договорились провести на нейтральной территории.
Как сообщалось, Волкер положительно оценил встречу с президентом Украины Петром Порошенко и остался доволен визитом в Украину.