Волкер и Сурков обсудят вопросы по Украине

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в первой половине ноября встретится с помощником российского президента Владиславом Сурковым, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает российская газета "Известия", ссылаясь на свои источники. Издание отмечает, что необходимость встречи Суркова с Волкером возникла после того, как последний совершил внеплановый визит в Украину 27 октября.

Переговоры в ноябре станут уже третьими по счету между ними. В то же время, по данным источников, пока рано говорить о полном взаимопонимании.



По словам источников, переговоры договорились провести на нейтральной территории.



Как сообщалось, Волкер положительно оценил встречу с президентом Украины Петром Порошенко и остался доволен визитом в Украину.

