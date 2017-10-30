Мосийчук рассказал, что пытается ходить

Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в Киеве, заявил, что состояние его здоровья улучшается, в понедельник он "попробует встать и пойти".



Ранее, в воскресенье, он сообщил, что из его тела вытащили не менее 30 инородных фрагментов, и теперь он "пытается вернуться к жизни".



"Состояние моего здоровья улучшается но боли еще охватывают правую руку, ногу и позвоночник. Именно поэтому врачи на ночь делают инъекции обезболивающего и снотворного. В целом чувствую себя лучше, и с разрешения врачей сегодня попробую встать и пойти. Хоть по палате, но пойти ногами", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook в понедельник утром.

