Кевин Спейси совершил каминг-аут

Актер Кевин Спейси открыто объявил о своей гомосексуальной ориентации. Он опубликовал пост в твиттере, в котором рассказал, что в течение жизни у него были отношения и с женщинами, и с мужчинами. «Теперь я решил жить как гей», — сообщил актер.



Спейси опубликовал пост вскоре после выхода статьи BuzzFeed, в которой актер Энтони Рэпп рассказал о домогательствах со стороны Спейси. Рэпп утверждает, что Спейси пригласил его к себе на вечеринку и попытался заняться с ним сексом в 1986 году. Рэппу было тогда 14 лет.



По словам Спейси, он не помнит тот случай. «Но если я действительно вел себя так, как он описывает, я приношу ему искренние извинения», — написал актер.

Кевин Спейси ранее не рассказывал о своей личной жизни. Такая закрытость провоцировала появление слухов о его гомосексуальной ориентации.

За время актерской карьеры Кевин Спейси снялся в десятках фильмов, он дважды становился лауреатом премии «Оскар». С 2013 года на Netflix выходит сериал «Карточный домик», в котором Спейси исполняет главную роль.



