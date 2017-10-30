Россия планирует сократить группировку войск в Сирии

Российские власти рассматривают возможность сокращения воинского контингента в Сирии и вывода из этой страны части военной техники, пишет «Коммерсант» со ссылкой на два военно-дипломатических источника.



По словам собеседников издания, в частности, планируется частично вывести технику с авиабазы Хмеймим. Если план будет реализован, пишет «Коммерсант, то в Сирии останется контингент, необходимый для охраны объектов в Хмеймиме и Тартусе, подразделения военной полиции и военные советники



При этом источники агентства подчеркнули, что окончательное решение о сокращении российской группировки в Сирии пока не принято.



План частично вернуть в Россию технику и военнослужащих, отмечает издание, разрабатывается на фоне успешных действий правительственных сил. По данным Минобороны РФ, войска, подчиняющиеся президенту Сирии Башару Асаду контролируют около 95% территории страны и столь масштабной российской поддержки уже не требуется.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая в воскресенье на вопрос «Ъ», сказал, что «подобные решения не анонсируются». В Минобороны РФ, впрочем, утверждают, что никаких планов по сокращению группировки ВС РФ в Сирии нет.



Россия проводит спецоперацию ВВС в Сирии с сентября 2015 года. Официально целью операции была заявлена борьба против террористической организации «Исламское государство». Западные политики при этом заявляли, что российские военные оказывают поддержку войскам Башара Асада не только в борьбе с террористами.



С момента начала кампании в Сирии президент РФ Владимир Путин дважды отдавал приказ о выводе части техники с базы в Латакии — в марте и декабре 2016 года.



По официальным данным, в Сирии погибли 38 российских военнослужащих. По данным Reuters, в Сирии также погибли более 130 россиян, не являющихся военнослужащими российской армии, речь, как указывает агентство, идет в том числе и о сотрудниках частных военных компаний.

