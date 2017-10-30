Во Львове двое детей госпитализированы с менингитом

Во Львове двое детей в возрасте 6 и 11 лет попали в больницу с диагнозом менингит. Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на главного эпидемиолога Львовской области Наталию Тимко.



В областную инфекционную больницу 28 октября госпитализировали пятерых детей с одинаковыми симптомами и подозрением на менингит.



По состоянию на утро 30 октября диагноз подтвердился у двух пациентов. У трех других детей диагноз не подтвердился, у них диагностировали ОРВИ.



По словам главного эпидемиолога области, все пациенты из Львова, они живут в разных районах города и между собой не контактировали.

