Биткоин опять обновил исторический максимум

Сегодня, 29 октября, цена первой цифровой валюты сделала резкий рывок вверх, зафиксировав новый рекорд, передает Forklog.



В частности, на бирже Bitfinex цена биткоина достигла верхней отметки в $6345, что является новым историческим максимумом.



По данным сервиса Coinmarketcap, за последние сутки биткоин вырос более чем на 8%. Капитализация первой криптовалюты превысила $104 млрд; индекс доминирования — 57,7%. В настоящий момент первая криптовалюта торгуется в районе $6250.



Также стоит отметить, что вместе с биткоином демонстрирует рост и большинство альткоинов. Это, в свою очередь, положительно отражается на совокупной капитализации криптовалютного рынка. В настоящее время общая стоимость представленных на рынке криптовалют составляет $180 млрд.

