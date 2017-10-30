Путь Волкера: Сурков – Украина – Сурков...

Я всегда знал, что пребывание на холоде как бы успокаивает человека, сковывает его инициативы, ибо хочется в тепло. Но тут, видимо, не тот случай. Налицо обратная реакция: чем больше человек мерзнет, якобы переселившись из гостиницы в палатки митингующих поближе к «моему народу» (это у них у всех такое отношение к людям по мере обострения болезни), тем его больше тянет на горячие дела. Или же предводитель «Михомайдана», этот самый Михо Саакашвили, просто врет журналистам. Когда они рядом – ютится в палатке...



...Как только они расходятся, сжевав «нужное», он прячется в гостинице. Чтобы бороться с барыгами и выносить козлов уже в тепле. И похоже, Михо именно такой: журналисты, даже украинские, невольно подловили его, как он из толпы митингующих сдрыскивает в гостиницу. Как говорится, в штаб...



Но Михо в этом – не исключение, все вожди народа в Украине смачно плюют на народ и тем и славны. Не верите? Проанализируйте, что дали народу «успешно проведенные» 144 реформы, и вы ужаснетесь тому, как стало радостнее жить. Да что там радостнее?! Практически невозможно стало жить! Но ведь реформы-то успешные...



Однако мы не об этом. Сейчас важно проследить вот какой момент: как связаны и связаны ли между собой визит в Украину спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и дальнейшее существование «Михомайдана»? На этот счет есть две точки зрения. Первая исходит из власти: визит и «антикозлиная революция» никак не связаны. А возня в палатках инспирирована агентами Путина, которые хотят дестабилизировать ситуацию в Украине и безосновательно напасть на власть, которая, проводя упомянутые выше грандиозные реформы, уже практически святая. И сильна поддержкой благодарного и крайне осчастливленного народа как никогда. Точнее, как сказал гарант нации, несколько десятков платных авантюристов не страшны ей. А если и угрожают, то как слону дробина.



Вторая же точка зрения – позаковыристее. «Михомайдан» типа остался под стенами парламента и Кабмина, расширяя зоны влияния на магазины сети «Рошен» и приближаясь к главному властному зданию на Банковой, как некий толкач власти. Средство давления на власть предержащих и контролер за тем, чтобы они не артачились, а побыстрее делали то, что от них нужно внешним кураторам, от имени которых мистер Волкер и завернул в Киев, чтобы еще раз передать приказы и пожелания. В мирном режиме это давление продлится до 7 ноября 2017 года. В этот день Верховная Рада, вернувшись к работе в сессионном режиме, должна будет продемонстрировать «мандариновым антикозлам с Михомайдана», что должна и «большую политреформу» продолжать (принять законы о выборах нардепов по новой схеме, об антикоррупицонном суде и т. д.), и мир в Донбассе устанавливать (принять законы из так называемой политической части «Минских соглашений-2»: о выборах, об особом статусе отдельных районов и т. д.).



Сейчас важно проследить вот какой момент: как связаны и связаны ли между собой визит в Украину спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и дальнейшее существование «Михомайдана»? На этот счет есть две точки зрения. Первая исходит из власти: визит и «антикозлиная революция» никак не связаны. А возня в палатках инспирирована агентами Путина, которые хотят дестабилизировать ситуацию в Украине и безосновательно напасть на власть

Волкер приехал в Киев после закрытых «терок» с помощником президента России Владиславом Сурковым. Эта «сладкая парочка», в руках которой во многом держится судьба Донбасса и мира в Украине, уже неоднократно встречалась друг с другом и без украинцев, и без европейцев-«нормандцев». И если что-то они и обговаривали, то, похоже, механизмы выполнения предполагаемой «Большой сделки» между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом

А чтобы власть была посговорчивее, Саакашвили утверждает, что от имени народа он теперь еще требует и закон об импичменте президента. А если нет, то нужны досрочные перевыборы. Рады, а лучше – еще и президента.К тому же, если отбросить всю словесную шелуху, которой покрыли визит Волкера в Киев журналисты и многочисленные эксперты-комментаторы, то сегодня уже понятно, что спецпредставитель США в Киеве решал два главных вопроса: а) как обеспечить мир в Украине, точнее – в ее Донбассе без ущерба для господствующей в ней воинственной и агрессивной русофобии и б) как после этого жить Украине, чтобы она по-прежнему была подконтрольна Западу и не сползла опять в объятия России, без экономических связей с которой, по общему мнению, украинской экономике – кирдык.И уже тоже понятно, что такой закрытый и покрытый завесой таинственности визит Волкера сделал достоянием гласности как минимум три полусенсации, о которых многие догадывались, но не имели подтверждения.мир в Донбассе нужно устанавливать по «Минску-2», который теперь однозначно дополнен положением о введении миротворцев в зону конфликта. И тем, что решаться этот вопрос должен уже с более плотным соучастием США. То есть в «нормандском формате» и на уровне Совбеза ООН, который и должен решить судьбы миротворцев. И в этом случае Россия и США во главе коллективного Запада просто обязаны договариваться и вырабатывать некое общее решение, ибо Вашингтон, Париж и Москва имеют в Совбезе право вето и могут торпедировать любую договоренность. Принципы формирования, параметры, полномочия, место работы миротворческой миссии еще «трутся» на закрытых от общественности переговорах. Пока экспертов. Чтобы избежать ненужной политизации вопроса, которая и так заложена в самом предмете переговоров.все обратили внимание, что после встречи Волкера с гарантом нации комментарии были скупы, а на саму встречу журналистов вообще не пригласили. Зато встречу спецпредставителя со спикером Рады Андреем Парубием практически пиарили и взахлеб рассказывали, как Андрюха-«Логопед» требовал летальное оружие и вывода российских «агрессоров» из Донбасса, а мистер Волкер ему все это обещал и даже говорил, что миротворцы войдут в Донбасс только после ухода оттуда россиян. И, с одной стороны, а что еще мог Волкер говорить человеку, зацикленному на «Джавелинах» практически с того момента, как он еще в 2010 году вносил в парламент дымовую шашку в своей мотне и так страху натерпелся, что ему теперь без «леталки» никак? Волкер это и говорил.Но с другой – это свидетельствует лишь о том, что гаранту нации Волкер лишь привез инструкции для ознакомления и неукоснительного выполнения, а все его усилия по обработке были направлены на спикера и на парламент. Точнее – на тех депутатов-патриотов, которые могут сорвать или вообще не захотеть принимать законы, ведущие к выполнению «Минска-2». Фактически Волкер привез инструкции о том, как президент и парламент Украины должны между собой договориться и выполнить то, что от них требуют внешние кураторы. По общей ситуации в стране и по Донбассу в частности. И, конечно же, когда один диктует, а другой должен выполнять, то это мало похоже на диалог суверенных и равноправных партнеров. Но что поделаешь, когда тот, кто диктует, имеет для этого все, а тот, кому приказывают, нищ и гол, как сокол, а гордость его направлена совсем в другую сторону – на победу в гибридной войне с «путинскими бурятами». Потому-то Волкер и не очень озаботился обнародованием результатов визита. Он привозил инструкции и обманки для патриотов, подлежащие выполнению, а не обсуждению, чтобы укровласти, повторяю, делали «нужное». А если нет, то вот он, «Михомайдан», рядышком...И, наконец,– самое противное – Волкер приехал в Киев после закрытых «терок» с помощником президента России Владиславом Сурковым. Эта «сладкая парочка», в руках которой во многом держится судьба Донбасса и мира в Украине, уже неоднократно встречалась друг с другом и без украинцев, и без европейцев-«нормандцев». И если что-то они и обговаривали, то, похоже, механизмы выполнения предполагаемой «Большой сделки» между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который, как мы видим в последние дни, не просто перешел в контратаку на своих внутриамериканских недругов, но и по-прежнему говорит о нормализации отношений с Россией. И вот после первых переговоров в формате Волкер – Сурков спецпредставитель США повез наработки для ознакомления в Киев. Чтобы прощупать ситуацию, почувствовать настроения и склонить украинские власти к безусловному выполнению.А теперь вот Волкер опять будет встречаться с… правильно! – с Сурковым. Чтобы еще раз обсудить дальнейшие действия с учетом киевских настроений, а также – время и сроки выполнения. Ведь если коллективному Западу не удастся быстро и безболезненно нагнуть украинских патриотов и принять нужные решения в парламенте, тогда придется менять... украинские власти. А если дело дойдет до переворота, то понадобится еще какое-то время на легитимизацию новых украинских властей. А значит, и дело мира в Донбассе может быть отложено и растянуто во времени. Тут тоже Михо Саакашвили пригодится. И ему под крыло уже стягивают новых и новых помощников. Даже Виктора Ющенко вытряхнули из нафталина с диоксином и заставили умничать. Он и наумничал, как ни странно, вполне правильно, когда в интервью польскому изданию Rzeczpospolita сказал, что Саакашвили сейчас напоминает ему арбитра, который показал украинским властям желтую карточку. И предложил режиму не оправдывать свои провалы и неудачи в управлении государством никому не нужной войной в Донбассе...Ну а то, какой должна стать Украина после установления мира в Донбассе, мистер Волкер и не скрывал – крайне демократичной, то есть, понятное дело, русофобской. «Иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только линии столкновения, и свободно передвигаться по ней; мониторить хранение тяжелого вооружения – так, чтобы оно находилось в одном месте и не размещалось еще где-то. И третье – контролировать российско-украинскую границу», – так обозначил Волкер желательную цель. И добавил, что США и видеть не хотят Россию среди миротворцев в Украине. Но что по этому поводу думает Сурков из Москвы, тоже известно – он хочет, чтобы у России на юго-западе был, как минимум, нейтральный сосед......А есть же еще и самопровозглашенные ДНР с ЛНР, чье мнение тоже обязаны учитывать, и это тоже записано в «Минске-2». Ну, а как оно будет на самом деле в будущем, решать будут другие люди и на совсем другом уровне. Да и время покажет, когда, может быть, уже не будет ни Волкера, ни Суркова...А в это время стало известно, что Венгрия, по словам главы ее МИД Петера Сийярто, как и обещала блокировать любые евроинтеграционные инициативы Украины, «не может поддержать интеграционные стремления Украины, поэтому она наложила вето на созыв саммита «НАТО – Украина» в декабре». Как говорится, вот тебе, бабушка, и натовский «Джавелин». При этом министр сообщил, что пока нет возможности обойти венгерское вето, потому как для созыва комиссии «НАТО – Украина» требуется единогласное голосование всех стран-членов. И просто интересно знать: венгры в своем стремлении понуждать украинские власти к подлинной демократии и соблюдению прав нацменьшинств действуют самостоятельно, просто воспользовавшись ситуацией, или все же они согласовали действия со «старшими товарищами» из-за Атлантики, которым любые средства «приручения» и подчинения официального Киева хороши? НАТО – это ведь трансатлантическая «штучка»...