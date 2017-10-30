В Великобритании задержали двух подростков по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники контртеррористического подразделения полиции Великобритании задержали двух подростков по подозрению в планировании теракта, сообщает в понедельник сайт газеты "дейли телеграф".



Подросткам по 14 лет, их задержали в воскресенье в городе Норталлертон, расположенном в графстве Норт-Йоркшир. После задержания подростков перевели в полицейский участок в графстве Уэст-Йоркшир, где их допрашивают.



В Норт-Йоркшире проходят обыски. Газета не уточняет, какое именно нападение готовили подростки.

