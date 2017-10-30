Гройсман снова обещает экономический прорыв через 5 лет

За ближайшие пять лет Украина способна совершить экономический прорыв и улучшить демографическую динамику. Об у себя в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман. "Какой я вижу Украину через 5 лет? Отвечаю просто: за этот период мы способны осуществить экономический прорыв и улучшить показатели развития по всем направлениям жизнедеятельности страны", - отметил премьер.



По его словам, в первую очередь результатом реального роста экономики станут не статистические показатели, а улучшение демографии.



"Результатом нашей работы станут не статистические цифры, а изменения в демографической динамике. Мое желание, чтобы уже через 5 лет наши соотечественники увидели перспективы в учебе, работе, самореализации, рождении детей не где-то на чужбине, а на родине", - добавил Гройсман.

