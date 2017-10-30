В Украине увеличилось количество сообщений об исчезновении детей

В Украине по сравнению с прошлым годом почти на четверть возросло количество сообщений об исчезновении детей. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.



"С начала года в полицию поступило 6288 сообщений о пропаже несовершеннолетних, 85% пропавших были разысканы в течение суток. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сообщений об исчезновении детей выросло на 24,6%. В то же время было разыскано на 1245 больше детей, чем в прошлом году", - отметили в МВД.



Всего же с начала года по фактам исчезновения детей открыто 541 уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).



Неразысканными по всей стране остаются 55 детей, из них 19 пропали этого года. Из общего количества сообщений об исчезновении большинство - случаи самовольного побега подростков.



"Для того, чтобы найти ребенка, вернуть его домой, полиция привлекает большие ресурсы, задействуются сразу несколько служб. В особых случаях, когда пропадают дети до 10 лет, к поискам привлекается Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и другие ведомства", - рассказала начальник Управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Лариса Зуб.



Она отметила, что основные причины, почему дети уходят из дома или учебно-воспитательных заведений, - конфликты с родителями, опекунами, воспитателями, сверстниками, неблагополучная ситуация в семье, склонность к бродяжничеству.

