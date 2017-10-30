Правительству необходимо дополнительных 10 млрд грн на погашение субсидий

В Министерстве финансов заявили, что обязательства по субсидиям превысили заложенные в госбюджет средства на 10 млрд грн.



Об этом сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко в эфире "Радио Свобода".



По его словам, министерство уже сталкивалось с такой проблемой летом. Тогда Минфин обратился к парламенту с просьбой о выделении дополнительных 14 млрд грн и внесении соответствующих изменений в бюджет.



"На сегодняшний день в бюджете предусмотрено 61 млрд грн. Обязательств на 1 октября на 71 млрд грн. То есть определенным образом не обеспечены бюджетные обязательства, но мы надеемся, что найдем решение по этому поводу", - отметил Марченко.



Он сообщил, что до конца года правительство погасит все задолженности за энергоносители, но при этом снова придется вносить изменения в бюджет.

