ИГ опубликовал фото с казнью Месси и Неймара
Исламское государство опубликовало фото, на котором террористы казнят Лионеля Месси и Неймара. Таким способом ИГ пытается запугать участников чемпионата мира в России.
"Вы не будете в безопасности до тех пор, пока мы живем в мусульманских странах", – говорится в подписи к фото.
ИГ уже запугивал игроков и организаторов ЧМ-2018 в России: на ранее опубликованном постере Месси плакал кровью, а города-участники ЧМ были атакованы террористами.
Чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Источник: Вести
13:17