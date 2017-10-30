ИГ опубликовал фото с казнью Месси и Неймара

Исламское государство опубликовало фото, на котором террористы казнят Лионеля Месси и Неймара. Таким способом ИГ пытается запугать участников чемпионата мира в России.



"Вы не будете в безопасности до тех пор, пока мы живем в мусульманских странах", – говорится в подписи к фото.



ИГ уже запугивал игроков и организаторов ЧМ-2018 в России: на ранее опубликованном постере Месси плакал кровью, а города-участники ЧМ были атакованы террористами.



Чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года.

