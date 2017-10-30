Неймар пожалел о переходе из "Барселоны" в "ПСЖ" - СМИ

Самый дорогой футболист мира Неймар пожалел о переходе из "Барселоны" в "ПСЖ".



По информации Mundo Deportivo, бразилец недоволен главным тренером команды Унаи Эмери. Также отмечается, что футболист и его ближайшее окружение не сумели адаптироваться к жизни в Париже.



Неймар и Эмери уже конфликтовали. После игры с "Андерлехтом" в Лиге чемпионов тренер отправил футболиста с тренировки.



Также Неймар конфликтовал с Эдинсоном Кавани, но позже футболисты смогли помириться.

