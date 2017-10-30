Климкин: в ситуациях с Каталонией и Крымом нельзя проводить параллели

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что не стоит проводить параллелей между объявившей независимость от Испании Каталонией и оккупированным РФ Крымом из-за отсутствия в первом случае российского военного присутствия.



"Тут по определению нельзя проводить никаких параллелей. Представьте, что сейчас в Каталонии были бы 2 тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наёмников. Все бы это было подконтрольно России... Но в смысле попыток России вести гибридную войну против всей Европы, чтобы её ослабить, у нас действительно есть совместные вызовы", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастисом в понедельник в Киеве.



В свою очередь глава МИД Испании сказал, что вопрос Каталонии, Крыма и Донбасса являются угрозами территориальной целостности государств. "Конечно, эти вопросы в некотором роде схожи - и там и там есть угроза территориальной целостности наших государств. В этом плане наши позиции солидарны в отношении друг друга", - сказал глава испанского внешнеполитического ведомства.

