Власти Китая поддержали стремление правительства Испании к единству страны

Китайские власти внимательно следят за ситуацией в Евросоюзе, в частности в Каталонии, и одобряют усилия Мадрида по сохранению единства Испании. Об этом в понедельник на регулярном брифинге сообщила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин.



"Наша позиция по этому вопросу однозначна и ясна, мы считаем что это внутриполитическая проблема, и поддерживаем усилия Испании по обеспечению национального единства и территориальной целостности. Китай против действий, которые бы шли вопреки законодательству с целью раскола страны, - отметила дипломат. - Мы верим, что испанские власти смогут на основе юридических норм <…> защитить права своего народа".



Она подчеркнула, что Пекин и Мадрид неизменно поддерживают добрые дружеские отношения, проявляя уважение к суверенитету противоположной стороны.



Представитель МИД КНР также отметила, что китайские власти могут выпустить рекомендации о нежелательности путешествий граждан страны в Каталонию. "Мы заинтересованы и в дальнейшем поддерживать с испанским правительством контакты, опирающиеся на принципы взаимного уважения по отношению к суверенитету и территориальной целостности друг друга, поддерживать оптимальные контакты во всех направлениях. Компетентные госорганы КНР в случае необходимости могут выпустить соответствующие рекомендации", - отметила дипломат.



При этом она отметила, что пока распоряжений о выпуске подобного уведомления от властей не поступало.



1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о ее выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев - 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

