Украинские десантники отказались от голубых беретов

Аэромобильные войска Украины перестанут использовать береты голубого цвета. Вместо них в форме будут использоваться темно-бордовые береты



Об этом говорится в сообщении командования Высокомобильных десантных войск Украины опубликованном в Facebook.



"Лишь семь стран мира используют для своих десантных подразделений голубой цвет. Это Россия и страны, которые до последнего времени были от нее зависимы: Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь, Украина", – заявили в командовании.



Также отмечается, что в Болгарии голубые береты используют страны специальных сил.



В то же время 59 стран мира (там, где десантные подразделения не являются одновременно силами специальных операции) используют темно-бордовый берет. В частности, это 19 стран НАТО. В некоторых странах десантные подразделения, выполняющие роль специальных сил, используют зеленые береты.



Сообщается, что бордовый цвет берета был выбран не случайно. Именно головные уборы такого цвета использовала воздушная пехота Великобритании, которая первая в мире сформировала первую полноценную боевую отдельную десантную дивизию.



В командовании ВДВ добавили, что бордовый цвет также будет символизировать цвет крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины.



"Из уважения к победам украинских десантников, при нынешней российско-украинской войне, им предлагается использовать берет, как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата до генерала армии. Не фуражку, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины", – сказано в сообщении.



В командовании ВДВ Украины отметили, что изменения коснутся и беретных знаков десантников. Теперь на них будет изображен купол парашюта, как символ десантных подразделений во всем мире, крылья Архистратига Михаила и огненный меч, которым он выжигает священным огнем скверну.



Кроме того, украинские десантники получат новую повседневную и парадную форму.

