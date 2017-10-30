Испания поддерживает стремление Украины в Европу

Испания всецело поддерживает евроинтеграционные устремления Украины, а также проведение необходимых реформ, сообщил министр иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастис.



"Мы не только друзья, мы - союзники. Мы союзники в нашем европейском проекте. И мы искренне поддерживаем движение Украины в Европу", - сказал А.Дастис на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в понедельник в Киеве.



Глава МИД Испании также выразил поддержку украинским реформам. "У нас был такой опыт, и знаем, что в короткой перспективе это бывает сложно, но на более долгосрочной перспективе они являются необходимыми и продуктивными. И всецело поддерживаем Украину на этом пути", - указал министр.



А.Дастис добавил, что Испания хочет сделать взнос в развитие украинской экономики, а также социальной сферы.



Он также подчеркнул, что Испания поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. А.Дастис также выразил благодарность за поддержку Украиной территориальной целостности Испании.

