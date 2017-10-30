В Китае супермаркет разгромил разъяренный буйвол

В один из китайских супермаркетов в городе Яньчэн (провинция Цзянсу) вторгся разъяренный буйвол и покрушил полки с товарами. В ходе инцидента были ранены шесть человек, в том числе - беременная женщина. Произошедшее было снято на камеры видеонаблюдения и обнародовано на YouTube-канале Shanghaiist.







Из-за полученных ран двое человек были госпитализированы. Прибывшие на место представители правоохранительных органов застрелили буйвола.

