Fitch: Следующий транш МВФ составит $1,9 млрд

Следующий транш Международного валютного фонда в Украину составит около1,9 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.



"Fitch ожидает следующего транша программы (возможно, 1,9 млрд долларов) в следующем году после утверждения бюджета 2018 года и соглашения между МВФ и правительством относительно изменений формулы для корректировки тарифов на отопление в домашних хозяйствах", - сообщили в агентстве.

