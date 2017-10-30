Эрдоган: Турция верит в политическое урегулирование конфликта в Сирии

Анкара продолжает верить в политическое решение сирийского кризиса. Об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью азербайджанским информационным агентствам Азертадж, АПА и Trend.



"Наша убежденность в том, что конфликт в Сирии будет урегулирован только политическим путем, неизменна. Наша сильная поддержка политическому переходному процессу в Сирии в рамках как астанинских, так и женевских встреч будет продолжена", - сказал турецкий лидер.



"Турция категорически не позволит создать террористический коридор на своих южных границах. Мы продолжим прилагать все усилия для политического урегулирования конфликта в Сирии", - отметил Эрдоган.



Турецкий лидер также заявил, что его страна "будет рядом с правительством Ирака в его шагах, направленных на обеспечение мира и стабильности в стране". "Мы готовы к любому сотрудничеству с иракским правительством в контексте того, чтобы положить конец существованию PПK (Рабочая партия Курдистана, считается в Турции террористической организацией) на территории Ирака", - сказал Эрдоган.

