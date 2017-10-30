Генсек НАТО и глава МИД Японии считают необходимым оказать максимальное давление на КНДР

Ракетно-ядерная программа КНДР является угрозой всему миру, и на Пхеньян необходимо оказывать максимальное давление. К такому общему мнению пришли глава МИД Японии Таро Коно и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, которые встретились в Токио в понедельник.



"Они оба сошлись в том, что ядерная и ракетная программа Северной Кореи является угрозой всему мировому сообществу, и в том, что важно максимизировать давление", - сообщила пресс-служба японского МИД по итогам переговоров.



Генсек НАТО отметил, что Япония дольше остальных поддерживает партнерские связи с альянсом из числа стран, не входящих в состав организации. "Генеральный секретарь подчеркнул, что сотрудничество с партнерами имеет важное значение для решения глобальных проблем, таких как развитие ядерной и ракетной программы Северной Кореи, терроризм и киберугрозы", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.



Кроме КНДР Таро Коно и Йенс Столтенберг обсудили также ряд региональных и международных вопросов, однако точная повестка их переговоров неизвестна.

