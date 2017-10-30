Мосийчук: в день взрыва за мной следили с самого утра

За народным депутатом Игорем Мосийчуком в день покушения на него, следили с самого утра. Об этом на пресс-конференции заявил И.Мосийчук, передает корреспондент УНН.



"Я хочу сказать, что элементы наблюдения за мной были, были с самого утра (в день покушения - ред.)", - сказал И.Мосийчук.



По его словам, версия о том, что покушение было не на него, а на капитана полиции придумана для того, чтобы "отвести следствие на ложный путь".



Нардеп напомнил, что взрывное устройство в мопеде было размещено за 10 мин до окончания эфира, в котором он принимал участие.



Он добавил, что сейчас к нему применяются меры безопасности.



При этом он добавил, что пока не может ходить. "Пока, к сожалению, ходить не могу, хотя стараюсь", - сказал И.Мосийчук



Напомним, 25 октября в Киеве на народного депутата Игоря Мосийчука совершили покушение.

