Wizz Air отменила плату за ручную кладь

С 29 октября на рейсах авиакомпании Wizz Air не нужно платить за ручную кладь. При этом сумка или чемодан, которые пассажиры могут взять с собой в салон самолета, не должны превышать габариты 55x40x23 см. Максимальный вес составляет – 10 кг. Про это сообщает авиакомпания на своей странице в Facebook.



Последний раз Wizz Air меняла правила провоза ручной клади в октябре 2012 года. Тогда была введена плата за ручную кладь, превышающая размеры 42x32x25 см. Таким образом, до 29 октября существовало разделение ручной клади на бесплатную маленькую (42х32х25 см) и платную большую (56х45х25 см, вес до 15 кг).



Теперь же вводится единый стандарт – 55x40x23 см, вес до 10 кг. Сумки с большими размерами или большим весом будут зарегистрированы как багаж.

