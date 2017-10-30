"Безвиз" для украинцев может стать платным

С 2020 года для граждан тех стран, у которых с Европейским Союзом действует безвизовый режим, изменятся правила въезда в Шенгенскую зону. Сейчас, как известно, достаточно биометрического паспорта, билетов обратно и документов, подтверждающих цель поездки, сроки пребывания и место проживания. Через два года для въезда в ЕС понадобится еще и предварительная авторизация в системе ETIAS. Об этом сообщает "Сегодня".



То есть, планируя поездку в Европу, нужно будет зайти на специальный сайт и заполнить регистрационную форму с указанием: ФИО, даты и места рождения, национальности, паспортных данных и целей поездки. Предварительную регистрацию в системе ETIAS раз в три года должны будут проходить люди в возрасте от 18 до 60 лет. Заполнение одной онлайн-формы обойдется в 10 евро. Европейскому же бюджету внедрение системы ETIAS влетит в копеечку: разработка и внедрение – 212,1 млн евро, плюс 85 млн евро ежегодного обслуживания.



На своем заседании 19 октября Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел (LIBE) одобрил изменения правил въезда для безвизовых стран. По словам депутатов Комитета, новые требования для въезда в Шенгенскую зону коснутся как жителей Украины, Грузии, Молдовы, так Америки и Канады. То есть всех тех, у кого с Евросоюзом договоры о безвизовом въезде. А таких стран, по данным Еврокомиссии, более 60. Согласно одобренным Комитетом LIBE законодательным поправкам, к 2020 году должна заработать система предварительной электронной регистрации ETIAS (The European Travel Information and Authorization System).



"Вообще это предложение не новое. Еврокомиссия работает над этим с 2008 года. Основная цель ETIAS – сбор информации о соответствии иностранных граждан путешествовать в ЕС и определение, создают ли такие путешественники угрозу безопасности. Такие шаги предпринимаются ЕС в ответ на повышенный риск террористических атак в европейских странах", – сказал сайту "Сегодня" член Комитета LIBE Майкл Бони.



Девять лет назад с инициативой введения предварительной регистрации для безвизовых путешественников выступили Германия и Франция. Но тогда идею Парижа и Берлина в ЕС не поддержали. Сейчас, в связи с миграционным кризисом и повышенным риском террористических угроз, инициативу реанимировали и всерьез взялись за ее воплощение. По информации Еврокомиссии, к 2020 году безвизовых путешественников в Евросоюз заедет на 9 млн больше (39 млн человек), чем в 2014 году (30 млн человек). Европарламентарий от Венгрии Кинга Гал, также член комитета LIBE, объяснила, что сейчас европейские пограничные и правоохранительные органы практически не имеют информации о безвизовых путешественниках. ETIAS, по ее словам, заполнит этот информационный пробел и повысит безопасность ЕС.



Теперь, по словам европарламентария от Латвии, члена Комитета LIBE Артиса Пабрикса, дело за европейской бюрократией: решение их комитета от 19 октября позволяет Европарламенту начать триалог с Советом и Еврокомиссией, но финальное решение за Европарламентом – он должен окончательно утвердить систему ETIAS.



По информации, размещенной на сайте комитета LIBE, непосредственно перед поездкой безвизовые путешественники должны будут заполнить электронную форму на сайте системы ETIAS. "Где нужно будет указать: ФИО, дату и место рождения, пол и гражданство, паспортные данные (срок действия проездного документа и страну выпуска), домашний адрес и контактную информацию, а также страну ЕС, в которую намерены въезжать в первую очередь. Заявителю также нужно указать наличие любых обвинительных приговоров за серьезные уголовные преступления (к примеру, терроризм, сексуальная эксплуатация детей, торговля людьми или наркотиками, убийство и изнасилование), пребывание в зонах конфликтов и любых административных решениях за последние 10 лет, требующих покинуть страну", – говорится в пресс-релизе решения Комитета LIBE.



Заполнять такую онлайн-заявку перед въездом в Шенгенскую зону нужно будет раз в три года, и обойдется это в 10 евро, хотя ранее звучала цифра 14 евро. Ответ заявителю от европейских пограничных служб с разрешением или отказом во въезде придет через 72 часа после заполнения заявки.



"Это значит, что как только изменения вступят в силу (а это ожидается с 2020 года), они будут применяться как к гражданам Украины, так и к гражданам Америки. ETIAS – это не виза. Это более прозрачный и удобный для посещения ЕС режим. Жители безвизовых стран смогут по-прежнему путешествовать без виз, но им необходимо будет пройти простую электронную авторизацию перед въездом в Шенгенскую зону. Система ETIAS поможет выявлять нелегальных мигрантов и лиц, представляющих угрозу безопасности ЕС, прежде чем они прибудут на границу. ETIAS также устранит существующее отсутствие информации о безвизовых путешественниках", – сказал Артис Пабрикс.



Подобная система предварительно регистрации безвизовых путешественников давно работает в США и Канаде. К примеру, для безвизового въезда в Штаты нужно получить разрешение электронной системы авторизации путешествий ESTA. Онлайн-форму с вопросами о цели визита, месте проживания во время пребывания в США и предположительной дате выезда, нужно заполнить не позднее, чем за 72 часа до даты вылета. Заполнение одной онлайн-формы обойдется в $14. Без разрешения электронной системы авторизации во въезде в Штаты будет отказано. Аналогичная система действует и в Канаде, но стоит это намного дешевле – чуть больше $5 за заполнение одной онлайн-формы.



Украинские парламентарии не видят в европейской инициативе ничего нового, незаконного или угрожающего украинским интересам. "Собственно, такая система предварительной регистрации работает для всех тех, кто имеет безвизовый режим с США. И каждый, кто туда едет, должен заполнить анкету на специальном веб-сайте. Эта практика не новая и в данном случае я считаю, что ЕС просто пытается скопировать существующие механизмы для безвизового режима. Не вижу ничего страшного, если граждане Украины, которые собираются выезжать, просто зайдут на этот веб-сайт и заполнят необходимую форму", – сказал изданию член парламентского комитета по иностранным делам, нардеп от БПП Владимир Арьев.



По его словам, аналогичную форму предварительной онлайн-регистрации планирует ввести и Украина по отношению к гражданам России с 1 января 2018 года. Плюс граждане РФ смогут въехать на территорию Украины только по биометрическим паспортам. Такое решение приняли на заседании СНБО еще в июле. Тогда Порошенко поручил главе МВД Арсену Авакову оборудовать основные пункты пересечения границы оборудованием для фиксации биометрических данных. Правда, за два месяца до введения новой системы въезда для россиян неизвестно, закупила ли Госпогранслужба соответствующее оборудование и как обстоит дело с разработкой онлайн-сервиса предварительной регистрации.

