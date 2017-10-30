Манафорту в США предъявили обвинения по 12 статьям

Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, а также его бывшему партнеру Рику Гетсу в понедельник предъявлены обвинения по 12 статьям, в том числе заговор против интересов США, говорится в тексте обвинения, опубликованном Минюстом США.



Также бывших соратников Трампа обвиняют в отмывании денег, введении правительства в заблуждение ложными заявлениями, предоставлении ложных документов о своих финансовых счетах, а также по другим статьям.



В документе упор делается на сотрудничестве П.Манафорта с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, а также на случаях неуплаты П.Манафортом налогов и отмывания денег.



Тема предполагаемой координации действий штаба Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года в США в обвинительном заключении не затрагивается.



"В период с 2006 по 2015 годы... П.Манафорт и Р.Гейтс скрыли от США свою деятельность в качестве агентов, продвигающих интересы Украины и ее политических партий и лидеров, и получили за это миллионы долларов", - говорится в обвинительном документе Минюста, где также уточняется, что бывшие соратники Трампа активно поддерживали "Партию регионов", которую возглавлял бывший президент Украины В.Янукович.



Ранее телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на собственные источники сообщил, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера определила первую группу людей, которым могут предъявить обвинения в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы.

