Во вторник в Киеве ожидается сильный ветер

Во вторник, 31 октября, в украинской столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра. "Кроме того, по прогнозам синоптиков, 31 октября в Киеве облачно, небольшой мокрый снег с дождем, ветер северо-западный, 9-14 м/с, температура ночью - 0-2° тепла, днем - 3-5°", - говорится в сообщении.



Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения естественной среды призывает в случае усиления ветра закрыть все окна домов, убрать из балконов и лоджий предметы, которые могут выпасти наружу, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт, а в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии. При падении деревьев или веток, а также при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы.

