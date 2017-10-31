Общий госдолг Украины в сентябре достиг $77 млрд.

На конец сентября совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины вырос на 0,62%, или на 470 млн долларов по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 77,03 млрд долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов, пишут "Украинские новости". Государственный и гарантированный государством долг на конец сентября составил 2 043,3 млрд гривен, или 77,03 млрд долларов, против 1 958,37 млрд гривен, или 76,56 млрд долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 сентября составил 1 724,72 млрд гривен (65,03 млрд долларов) против 1 649,05 млрд гривен, или 64,47 млрд долларов месяцем ранее.



При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 1,35 млрд долларов до 38,65 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос на 4,78 млрд гривен до 699,72 млрд гривен (26,38 млрд долларов).



Гарантированный государством долг на 30 сентября составил 318,31 млрд гривен, или 12 млрд долларов.

