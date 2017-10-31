Гибсон и Гловер вернутся на экран в "Смертельном оружии-5"

Киностудия Warner Bros. собирается снять как минимум еще одну часть франшизы "Смертельное оружие" с Мэлом Гибсоном и Дэнни Гловером, утверждают источники Deadline. Проект будет осуществлять режиссер Ричард Доннер, снявший все четыре части истории о полицейских-напарниках.



Как утверждается, к работе над сценарием уже привлечен Ченнинг Гибсон из команды "Смертельного оружия - 4". Судя по тому, с какой уверенностью источники говорят об участии в проекте ключевых фигур, идея сиквела родилась не вчера, а минимум весной, когда отмечалось 30-летие со дня выходы на экраны оригинального фильма.



Напомним, в настоящее время Мэлу Гисбсону, сыгравшему полицейского Мартина Риггса, 61 год. Его напарнику Дэнни Гловеру, исполнившему роль Роджера Мюртоу, 71 год. Оба продолжают активно сниматься. Франшиза с их участием собрала в мировом прокате более 955 млн долларов. Фильм получил "Оскар" и целую коллекцию разнообразных наград. А Мэл Гибсон смог реализовать хрустальную актерскую мечту - сыграть Гамлета, притом в фильме Франко Дзиффирелли, который впечатлился сценой попытки самоубийства.



В 2016 году "Смертельное оружие" получило новую, сериальную жизнь. Главные роли в комедийно-драматическом экшне на телеканале Fox получили Дэймон Уэйнс и Клейн Кроуфорт. В сентябре состоялась премьера второго сезона.







